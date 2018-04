Allenatori a rischio. Maran traballa, Oddo e Lopez non stanno meglio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I risultati dell'ultima giornata di Serie A hanno regalato nuove gerarchie e perché no nuove speranze ad alcune squadre impegnate nella lotta salvezza. Il Benevento sembra oramai fuori dai giochi, mentre Hellas e Crotone sperano e si giocheranno tutto nelle ultime 7 giornate con delle contender che a inizio stagione potevano essere immaginate altrove. Nonostante l'andamento a rilento delle neopromosse e del Crotone a inizio stagione infatti Cagliari, Chievo, Sassuolo e Udinese non sono riuscite a prendere margine. E ora si ritrovano invischiate nella dura lotta per non retrocedere. Con i relativi tecnici che rischiano, risultati alla mano, di non finire la stagione. Il più traballante oggi è Rolando Maran: la sconfitta col Napoli ci può stare, ma il trend della squadra nelle ultime settimane è preoccupante e il tecnico della Primavera D'Anna è già in preallarme. Beppe Iachini per il momento sembra tranquillo a Sassuolo, mentre lo stesso non si può dire di Diego Lopez a Cagliari e Massimo Oddo a Udine. Nelle ultime 8 partite il Cagliari ha portato a casa solo 5 punti e dovrà benedire fino al termine della stagione la vittoria arrivata in extremis in casa del Benevento. Ma la situazione di Diego Lopez come detto non è delle più tranquille. Ancor peggio è andata ad Oddo nello stesso periodo di tempo. L'Udinese, dopo l'exploit iniziale del tecnico ex Pescara, è ora a 8 sconfitte consecutive. Numeri impietosi che mettono giocoforza il tecnico sulla graticola. Resta da capire, in tutti i casi citati, quale sarà l'idea dei vari spogliatoi. Perché se i i giocatori sono ancora dalla parte dei tecnici, pensare ad un esonero a 7 giornate dalla fine rischierebbe di diventare una pericolosissima arma a doppio taglio.