Allo Stadium solo sconfitte. DiFra cerca un'impresa per risollevarsi

Ventidue punti di distacco dopo 17 giornate. Impensabile, a inizio stagione, che l'effetto Cristiano Ronaldo spazzasse via tutte le concorrenti della Juventus. A contendere, seppur da lontano, il titolo ai bianconeri sembra essere rimasto solo il Napoli, mentre l'Inter ha alzato bandiera bianca dopo lo scontro diretto e la Roma non si è proprio iscritta alla corsa. Una partenza a rilento, molto deludente, che ha messo in discussione tutti, dall'allenatore al presidente fino al direttore sportivo, e che rischia di provocare una vera e propria rivoluzione nella prossima estate.

Eusebio Di Francesco, nelle ultime tre partite del 2018, si gioca presumibilmente il suo futuro. Non è bastata la splendida cavalcata in Champions dello scorso anno, né la qualificazione agli ottavi ottenuta con un turno d'anticipo nell'edizione attuale. L'ex mister del Sassuolo è in discussione da diverse settimane a ha il dovere di non affondare con tutta la barca all'Allianz Stadium, dove negli ultimi campionati i giallorossi non hanno raccolto nemmeno le briciole: otto sconfitte su otto match disputati, 20 gol subiti e solo tre realizzati. Per questo motivo, invertire la tendenza e uscire indenni dalla casa dei bianconeri potrebbe rappresentare un'importante iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni e di un 2019 che si preannuncia davvero molto delicato per tutto il mondo romanista.