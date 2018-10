Allo Stadium c'è solo la Juventus. Ma il Genoa è sotto solo 1-0 al 45esimo

© foto di www.imagephotoagency.it

E' una Juventus col pilota automatico quella che dopo 45 minuti sta vincendo 1-0 contro il Genoa. La squadra di Allegri è in pieno controllo della partita, ha sfruttato con Cristiano Ronaldo l'indecisione del portiere Radu al 19esimo e sta guidando una partita che fino a questo momento è andata in scena con un solo copione: i padroni di casa fanno quello che vogliono, alzano e abbassano il ritmo a proprio piacimento, e il Genoa si difende come può.

Dopo 45 minuti, la notizia è che la squadra bianconera è avanti di un solo gol. La differenza che s'è fin qui palesata è infatti ben più ampia. Bene capitan Bonucci in cabina di regia, straripante Joao Cancelo che si conferma in un momento di forma straordinario, e probabilmente il miglior terzino che c'è in questo momento in Europa.

I dati statistici spiegano bene questa prima frazione: il Genoa non ha mai tirato in porta e raramente s'è affacciato nella trequarti avversaria. Soprattutto i laterali, in teoria i punti di forza della squadra rossoblù, sono in costante difficoltà. L'incursione di Pereira al 44esimo nell'area avversaria l'unica sortita offensiva di esterni che fino a questo momento hanno dovuto badare solo alla fase difensiva.

Chiosa finale su Cristiano Ronaldo, autore del suo quinto gol in questa Serie A. Con questa rete, il campione portoghese è diventato il primo a realizzare 400 gol nei principali campionati europei: 311 in Liga, 84 in Premier League, 5 in Serie A. Record su record, nel corso di una primo tempo in cui ha dato l'impressione di poter fare la differenza pur senza spingere fino in fondo il piede sull'acceleratore.