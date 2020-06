Allo Stadium succede di tutto: CR7 sbaglia un rigore, rosso per Rebic dopo intervento killer

Succede di tutto al minuto 16 della sfida di Coppa Italia fra Juventus e Milan. L’arbitro Orsato, dopo l’on field review, fischia un calcio di rigore per la Juventus per mani di Conti. Sul dischetto va Cristiano Ronaldo che sbaglia clamorosamente colpendo il palo alla destra di Donnarumma. Sulla ripartenza, intervento folle di Ante Rebic su Danilo a centrocampo: il croato, a gamba tesa, colpisce sul petto il terzino brasiliano. L’arbitro Orsato, dopo averci pensato qualche secondo, non può far altro che estrarre il rosso diretto per l’attaccante rossonero.