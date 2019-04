Altalena Milan: i rossoneri rallentano a un passo dall'obiettivo. Di nuovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un punto nelle ultime tre gare. Nel giro di venti giorni, il Milan ha visto allontanarsi il terzo posto e avvicinarsi lo spettro del quinto: battendo il Genoa, l'Inter può andare a +4 sui cugini. Non solo: vincendo i confronti con SPAL e Udinese la Lazio potrebbe superare la squadra di Gattuso, che sente anche il fiato sul collo dell'Atalanta. "Siamo molli", ha detto lo stesso Ringhio dopo il pari con l'Udinese. Solo una questione di stato di forma, o anche l'indicazione che il Milan è ancora indietro, nel processo che dovrebbe (ri)portarlo a essere una squadra con la mentalità giusta per azzannare la preda quando la vede a portata di mano? Il precedente dell'anno scorso, in questo senso, qualche dubbio lo lascia.

I rossoneri, versione 2017/2018, hanno chiuso il campionato con tre vittorie e un pareggio, agguantando la qualificazione all'Europa League. A metà marzo, però, erano arrivati a sognare l'aggancio alla zona Champions: -5 dall'Inter quarta alla ventinovesima giornata, dopo il 3-2 al Chievo e più in generale una striscia positiva durata ben 11 gare. Poi la sconfitta di San Siro contro la Juventus e cinque gare senza successi, che avevano portato il Diavolo al settimo posto, col rischio di vedersi sfuggire il piazzamento europeo, infine raggiunto. Un andamento altalenante che rischiava di vanificare una stagione positiva e che è tornato d'attualità anche in questa annata: il riferimento a Icaro che vede il sole avrebbe tratti fin troppo lirici, ma è vero che al Milan sembrano essersi squagliate le ali nel momento clou. Ora c'è la Juve e il rischio di presentarsi il 13 aprile, all'Olimpico contro la Lazio, da inseguitrice è diventato all'improvviso concreto. Merito degli alti e bassi rossoneri: non il miglior biglietto da visita, per tornare in pianta stabile lassù.