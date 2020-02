vedi letture

Altintop: "Più calciatori turchi in Bundesliga: il prossimo può essere Under della Roma"

L'ex stella turca Hamit Altintop, ora membro della Federcalcio turca, in un'intervista al quotidiano tedesco Bild ha parlato anche della stella della Roma Cengiz Under, che potrebbe essere un obiettivo per i club tedeschi: "Voglio vedere più calciatori turchi in Bundesliga, e ce ne sono alcuni che sono al livello di grandi club. Uno dei candidati al trasferimento nel calcio tedesco è Cengiz Under della Roma. Voglio vedere i miei connazionali vestire le maglie dei club più importanti, e sicuramente l'Europeo sarà una buona vetrina per i vari trasferimenti".