Altra bella prova di Pellegrini, Fonseca: "Può giocare al meglio nei due ruoli"

Durante l'intervento a Sky dopo il successo per 3-1 sul Torino, il tecnico Paulo Fonseca ha commentato l'ennesima bella prestazione di Lorenzo Pellegrini: "Per me è sempre stato bene... Oggi ha fatto un bel gol e una buona partita, come aveva già fatto in passato. Abbiamo la possibilità di farlo giocare in due posizioni, ho scelto di riproporlo più avanti perché col Bologna aveva fatto bene. Poi si è abbassato con l'uscita di Villar e ha segnato. Può giocare al meglio in entrambe le posizioni".