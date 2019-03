© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ennesima tegola per l'Inter di Luciano Spalletti. Il croato Marcelo Brozovic è costretto alla sostituzione al 41': dolore alla coscia sinistra per il centrocampista, in luogo del classe '92 di Zagabria è entrato Antonio Candreva. Asamoah va a fare l'interno e l'ex Lazio sulla fascia sinistra.