Altre 48 ore, poi Dzeko sarà tolto dal mercato. L'Inter prova l'accelerata

Una deadline fissata al 15 agosto. La Roma, secondo la Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di portare la telenovela Edin Dzeko oltre Ferragosto. Per questo se non sarà trovata la quadra con l'Inter entro il 15, la società giallorossa toglierà il bosniaco dal mercato. I nerazzurri, preso atto della volontà della Roma, proveranno a risolvere la questione entro le prossime 48 ore. Che in un modo o nell'altro, per la rosea, saranno decisive per il futuro di Dzeko.