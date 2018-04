Altro autogol, la Roma soccombe. Bis Barcellona al Camp Nou

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro autogol e passivo che aumenta per la Roma: stavolta è di Manolas la sfortunata deviazione, che batte Alisson e raddoppia il vantaggio del Barcellona, ora in pieno controllo del match e della qualificazione. Umtiti si fa perdonare di qualche incertezza difensiva di troppo andando a deviare un bel cross di Rakitic da destra, tocco violento che sbatte sul palo, torna in area, incoccia sul difensore e gonfia la rete.