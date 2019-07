Altro che De Ligt e Van Dijk: sarà Maguire il difensore più caro della storia

© foto di Imago/Image Sport

La classifica dei difensore più pagati di tutti i tempi è in attesa di un nuovo primatista e nelle prossime ore tutto potrebbe essere ufficiale. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Manchester United sta infatti per acquistare dal Leicester Harry Maguire, centrale inglese di origine spagnola, per la modica cifra di 89 milioni di euro bonus inclusi.

La classifica - Mentre la Juventus si appresta ad abbracciare Matthijs De Ligt con un bonifico all'Ajax da 75 milioni di euro, come detto, il britannico supererà Virgil Van Dijk, che nel 2018 passò al Liverpool per 85 milioni, mentre poche settimane fa il Bayern Monaco ha versato nelle casse dell'Atletico Madrid 80 milioni per Lucas Hernandez, superando anche le spese record del Manchester City, con Laporte e Mendy pagati rispettivamente 65 e 58 milioni.

1 - Harry Maguire: 89 milioni*

2 - Virgil Van Dijk: 85 milioni

3 - Matthijs De Ligt: 75 milioni*

4 - Aymeric Laporte: 65 milioni

5 - Benjamin Mendy: 58 milioni

* in attesa dell'ufficialità.