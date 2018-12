Altro che giocare a Santo Stefano. Bisognerebbe fermarsi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il bilancio è disastroso. Il primo boxing day della storia del calcio italiano passerà alla storia come una delle pagine più tristi della storia del nostro calcio. Doveva essere un passo in avanti, l'avvicinamento a un modello come quello inglese che tanto ci piace. Ma siamo lontani anni luce. E' un periodo di involuzione, più che evoluzione.

A Milano s'è consumata una pagina tristissima. Difficile parlare del gol di Lautaro Martinez e della vittoria dell'Inter quando c'è la cronaca nera in primo piano. Quando la pelle nera è ancora un fattore determinante per dei cori beceri, razzisti. che erano antistorici 50 anni fa, figurarsi adesso.

In che direzione stiamo andando? In Grecia durante le Olimpiadi si sospendevano le guerre perché lo sport, da sempre, è avanguardia e trasmissione di valori positivi. O meglio, dovrebbe esserlo. Valori nobili che si stanno perdendo per far spazio a ululati e scontri, perché il calcio è da troppo tempo terreno franco. E continua ad esserlo nonostante tante parole e (finti) buoni propositi.

Ieri sera a Milano è morto un tifoso, ne sono stati accoltellati altri 4. Circa 60 sono stati coinvolti in tafferugli prima di Inter-Napoli. Poi, durante la gara di San Siro, Kalidou Koulibaly è stato bersagliato da ululati razzisti. Cosa deve succedere più di questo per sospendere questo scempio? Per capire che non è questo lo spettacolo che ci piace?

"Per i cori razzisti abbiamo richiamato per tre volte l'attenzione della Procura Federale. La prossima volta ci fermeremo noi", ha detto ieri Carlo Ancelotti che la prossima volta dovrà passare dalle parole ai fatti. Perché la dignità val più di una sconfitta a tavolino.

Deve fermarsi il Napoli, deve fermarsi il calcio italiano. Perché questo spettacolo non piace a nessuno, questo continuo clima di odio - reale e virtuale - deve cessare. Se il nostro calcio s'è ridotto a questo squallido show meglio darci un taglio, altro che giocare anche a Santo Stefano.