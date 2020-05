Altro stop in casa Roma, si ferma Perotti: affaticamento muscolare per l'argentino

vedi letture

Nuovi allenamenti, vecchie abitudini. Dopo Pau Lopez, ecco il secondo stop in casa Roma: stiamo parlando di Diego Perotti. Problema comunque meno grave rispetto alla microfrattura del polso sinistro dello spagnolo. Per l'argentino, infatti, si tratta di un affaticamento muscolare rimediato durante l'allenamento di ieri mattina. Le condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e per il momento sarà costretto a svolgere un lavoro personalizzato rispetto al resto del gruppo. Per i giallorossi si tratta del 42° infortunio stagionale: una maledizione che sembra non conoscere fine e che lo stesso Fonseca durante la quarantena aveva lamentato: "Non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere". Difficile dargli torto. In una settimana di allenamenti individuali sono tre gli stop in Serie A, due della Roma e uno del Napoli (Manolas).