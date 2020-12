Amarezza Liverani dopo il tonfo con la Juve: "Dopo il gol di Ronaldo è stata un'altra gara"

A Sky Sport, Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha analizzato il ko contro la Juventus. "Abbiamo pagato la terza partita a livello mentale. Abbiamo fatto fatica, queste gare si vivono sugli episodi. Andare in vantaggio ci avrebbe dato energie che non trovi se prendi due gol come ci ha fatto la Juventus. Per noi è diventata complicata, il risultato è pesante per i gol. Probabilmente meritavamo di farne uno anche noi, venivamo da quattro risultati utili consecutivi con grandi prestazioni, probabilmente abbiamo pagato la terza partita. Dovevamo dargli palleggio, poi dovevamo ripartire come abbiamo fatto qualche volta. Non potevamo giocare l'uno contro uno sugli esterni e per questo abbiamo abbassato Kucka. Siamo partiti bene, dopo il gol di Ronaldo è diventata un'altra partita".