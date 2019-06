Ambizione, progetti e fatti: Sassuolo ha il suo centro sportivo e sogna

Il Sassuolo ha presentato a stampa e tifosi il Mapei Football Center, il centro sportivo. Un altro regalo di Squinzi a squadra e città

Il Sassuolo dimostra di essere, ancora una volta, una società ambiziosa e all'avanguardia. Un club che rispecchia in pieno la figura del suo patron Giorgio Squinzi. "I tifosi dovrebbero inchinarsi a lui" dice tra il serio e il faceto Remo Morini, storico rappresentante della società neroverde, figura che fa da collante tra la società e i tifosi. Parole che testimoniano quanto Sassuolo debba ringraziare il suo patron. Oggi è andata in scena la presentazione del Mapei Football Center, il nuovo centro sportivo del Sassuolo Calcio, l'ennesimo regalo di Squinzi e di Mapei a Sassuolo e al Sassuolo. I neroverdi dimostrano di essere ancora una volta con lo sguardo rivolto in ogni direzione: uno al passato, che non va mai dimenticato, con l'umiltà che ha sempre contraddistinto tutto l'ambiente; uno al presente perché è quello che conta, sempre e comunque; e uno al futuro, per tracciare la linea. Una grande lezione per i nostri club.



IL CENTRO SPORTIVO - Il Mapei Football Center, 45.000 mq di centro sportivo, nasce grazie ad una convenzione tra il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo, in virtù di una concessione di durata quarantennale di un'area di proprietà comunale in località Cà Marta, finalizzata alla realizzazione e gestione di un piano di promozione sportiva. Grazie alla sinergia con Mapei, il Sassuolo Calcio ha realizzato una struttura con 6 campi da gioco, di cui uno con tribuna coperta, che vedranno convivere gli allenamenti della Prima Squadra e del Settore Giovanile, un edificio principale e due edifici minori di servizio.



L'AMBIZIONE - Un vero e proprio gioiello presentato alla stampa e ai tifosi neroverdi, la nuova casa del Sassuolo che continua a sognare in grande e a trasformare i sogni in solide realtà, come recita un claim pubblicitario di una nota banca. In tanti parlano, il Sassuolo ha dimostrato di saper fare i fatti. Il Mapei Football Center sarà un grande traino per la formazione e per l'ambiente intero e magari servirà a convincere qualche calciatore reticente che non ha bene in mente cosa sia realmente il Sassuolo, come ha scherzato mister De Zerbi. La materia prima non manca. Mapei e Squinzi hanno costruito delle solide fondamenta. Dopo il Mapei Stadium, lo stadio di proprietà del Sassuolo, ora anche il centro sportivo. "Io voglio andare in Champions" ha sentenziato Squinzi. A qualcuno forse sarà scappata una risata, come 15 anni fa, quando il Sassuolo militava nelle serie minori e lui, il patron, era già andato oltre: giocheremo a San Siro e batteremo l'Inter. Qualcuno rideva anche allora. Il resto è già storia. Chissà se, sfregando ancora una volta dalla fortunata lampada del magico patron neroverde, un altro desiderio non diventi realtà. L'ambizione e i fatti non mancano.