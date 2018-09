© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Massimo Ambrosini, nella conferenza stampa di presentazione della gara dell'Under 21 azzurra contro l'Albania a Cagliari, ha parlato dei giovani in Nazionale: "Bisogna dar loro la possibilità di sbagliare perché il percorso di crescita di un ragazzo difficilmente è lineare. In Italia dobbiamo essere più ottimisti nel vedere le cose: le potenzialità le abbiamo. Nella Nazionale maggiore Barella è un ragazzo che è maturato e col tempo maturerà ancora di più. La base è molto solida. Altrimenti non si arriva in Nazionale o a essere corteggiato dagli altri club. L’augurio per tutto il movimento è che i vari Barella, Chiesa e Pellegrini continuino a crescere perché il futuro del nostro calcio è basato su di loro", ha detto il capodelegazione degli U21 italiani.