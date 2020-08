Ambrosini: "Bayern ok, ma la leggerezza dei primi 15' contro il PSG non puoi concedertela"

Al termine della gara tra Bayern Monaco e Lione, che ha visto i tedeschi staccare il pass per la finale di Champions contro il PSG, Massimo Ambrosini ha detto la sua a Sky Sport: "La leggerezza dei primi 15 minuti di oggi contro squadre come il Paris Saint Germain non puoi concedertela. Per i valori assoluti il risultato ci sta ma per quel che ha detto il campo il 3-0 è troppo pesante per il Lione".