Ambrosini su Locatelli: "Ha fatto quel gradino che gli ha permesso di diventare una realtà"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato negli studi di Sky Sport del grande ex di Sassuolo-Milan, quel Manuel Locatelli che ha esordito coi rossoneri in Serie A e che oggi è un perno del centrocampo dei neroverdi: "L'ho conosciuto bene ai tempi dell'Under-21. È un ragazzo serio ma faceva fatica ad emergere, non riusciva a far vedere le sue qualità. A Sassuolo ha trovato continuità, una dimensione giusta e ha fatto quel gradino che gli ha permesso di passare da promessa a realtà. Gioca sempre, fa bene entrambe le fasi anche grazie a un sistema di gioco più congeniale. Ha raggiunto la maturità che gli permette di guardare avanti, anche se io resterei ancora un anno per confermarmi definitivamente. Pensava di avere certezze dopo tre partite al Milan, ma se non giochi la fiducia la perdi".