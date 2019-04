© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente negli studi di 'Sky', l'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la decisione dell'arbitro Fabbri di non concedere il rigore ai rossoneri al 35esimo del primo tempo di Juventus-Milan per il tocco col braccio di Alex Sandro su cross di Calhanoglu: "Ha commesso uno sbaglio perché quello era rigore. Il VAR lo richiama al monitor proprio perché ravvisa l'irregolarità, ma in questi casi è il direttore di gara ad avere l'ultima parola".