Ambrosini sul rigore non dato al Parma: "È evidente. Qual è la valutazione per non fischiarlo?"

vedi letture

Il talent di Sky, l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, ha parlato a Sky sul rigore non concesso al Parma per un fallo di mano di Gianluca Mancini. "Questo mi sembra abbastanza evidente. Il tocco di braccio è scontato... Non so quale possa essere stata la valutazione per cui non l'ha fatto fischiare. Non può aver pensato che l'abbia presa con un'altra parte del corpo".