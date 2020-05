Ambrosini sulla lite Ibra-Onyewu: "Volate 3-4 fiammate. Ho provato a dividerli ma..."

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan che vinse lo Scudetto nel 2011, ha parlato ai microfoni di Sky di quell'annata e non solo: "La difficoltà di Allegri è quella di essersi trovato nello spogliatoio una quantità di personalità e talento, iniziata con Ronaldinho e finita con Cassano: c'erano giocatori con fame e voglia di rivincita. E' stato bravissimo a gestire queste personalità e mettere insieme tutti questi giocatori. Tutti volevano giocare, le partitelle era alla morte, il rispetto era l'impegno durante l'allenamento: giocavano 11 e chi stava in panchina rosicava. Il Milan di oggi? Ambire alla Champions deve essere l'obiettivo, la differenza con chi sta davanti è ancora tanta, più o meno questa squadra l'anno scorso ha sfiorato la Champions: le basi ci sono, forse servirebbero un paio di acquisti per renderlo ancor più competitivo".

Ibrahimovic-Onyewu: "Ho provato a dividerli ma era come provare ad aprire il bagagliaio di una macchina chiuso. Sono volate tre-quattro fiammate... ".

L'arrivo di Cassano: "Antonio è una persona molto più profonda e tosta di quello che vuol far vedere, è molto conscio di quello che è. I primi giorni ha detto che andavamo troppo forte: al quarto giorno ha iniziato ad andare forte anche lui, una personalità di un certo tipo riconosce queste cose. Non si è comportato bene in alcune situazioni, ma non è stupido, tutt'altro. Quando era il momento di fare le cose sul serio rispettava i ruoli e le persone".