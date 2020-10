Amichevoli internazionali, tutti gli "italiani" in campo nelle sfide di domani: Bennacer dal 1'

Nella giornata di domani sono in programma tante sfide amichevoli tra Nazionali, che coinvolgeranno diversi calciatori di Serie A. Protagoniste soprattutto le selezioni africane: vediamo nello specifico chi potrebbe giocare.

Giappone-Costa d'Avorio: da un lato la coppia difensiva Tomiyasu-Yoshida, che si è ben disimpegnata venerdì scorso contro il Camerun, dall'altro la Costa d'Avorio di Franck Kessié, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Belgio. Gli ivoriani potrebbero concedere più spazio a Kouamé e Akpa-Akpro, entrati nella ripresa, così come a Gervinho, che non è sceso in campo nella sfida di giovedì.

Marocco-Congo: gli occhi di Inter e Fiorentina sono puntati su questa sfida, che potrebbe vedere ancora una volta protagonisti Achraf Hakimi e Sofyan Amrabat. Non è escluso un po' di turnover, per permettere ai titolari di risparmiare qualche energia.

Messico-Algeria: con Lozano costretto nella bolla, gli unici "italiani" protagonisti saranno Bennacer e Fares, entrambi rimasti in panchina (solo 15' per il neo-laziale) nella partita vinta per 1-0 con la Nigeria. Il centrocampista rossonero partirà quasi sicuramente dal primo minuto.