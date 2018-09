Amichevoli Nazionali, Inghilterra ok. Ancora pari per l'italPolonia

© foto di imago sportfotodienst

Tante amichevoli internazionali di spicco questa sera, in parallelo alle gare ufficiali di Nations League. Sofferta vittoria per l'Inghilterra contro la Svizzera di Djourou, Freuler e Ricardo Rodriguez: 1-0 il risultato in favore degli uomini di Southgate grazie alla rete di Marcus Rashford.

Ancora un pareggio per 1-1 per una Polonia infarcita di italiani contro l'Irlanda. In campo dal primo minuto Szczesny, Reca, Linetty, Milik e Piatek, ma il gol polacco porta la firma del subentrato Klich che ha risposto al vantaggio fi O'Brien.

Il Cile di Vidal e Medel non va oltre lo 0-0 contro la Corea del Sud, mentre l'Irlanda del Nord vince 3-0 contro Israele grazie alle reti di Davis, Dallas e Whyte.