Avversari sul campo, amici nella vita. Sembra questa la storia di Matthijs De Ligt e Stefan De Vrij, che in Serie A si sfidano per lo scudetto, rispettivamente difendendo i colori di Juventus e Inter. Anche in Nazionale, dove le gerarchie sono al momento molto chiare (De Ligt titolare con Van Dijk), i due sono almeno teoricamente rivali. Ma pur sempre compagni.

E soprattutto amici. Lo hanno raccontato ai media olandesi dal ritiro dei Tulipani. "È una grande lotta - ha spiegato De Ligt - ma in Nazionale lo vedo più come un amico. Se gioca Stefan sono contento per lui e se gioco io lui è contento per me. Passo spesso del tempo con lui. Dopo l'ultima di campionato abbiamo cenato insieme, alla fine da Torino a Milano c'è soltanto un'ora di macchina. Sono davvero contento di poter avere qualcuno con cui parlare olandese così vicino".

Stessa musica per De Vrij: "Matthijs mi ha fatto visita e anche io ho in programma di farlo. Si è sviluppato un bel legame, è bello vedersi di tanto in tanto".