Amoruso: "Conte all'Inter per vincere e lo farà. Zidane prima o poi allenerà la Juventus"

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus che ha giocato in bianconero insieme a Conte e Zidane, ha parlato a Tuttosport della sfida di domani tra il Real Madrid di Zizou e i nerazzurri di Antonio: "Credo che il Real sia leggermente favorito per via dell'esperienza. Conte però è arrivato all'Inter per cambiare mentalità al club e lo ha già fatto. E' andato all'Inter per vincere e lo farà. Sono convinto che riusciranno a passare il turno in Champions, anche perché non farlo sarebbe una grande delusione per Conte". Poi su un futuro di Zidane alla Juventus: "Me lo aspettavo già quest'anno ma penso che in futuro è un matrimonio che si farà". E Conte su quella del Real? "Già in passato erano stati ai dettagli. Del resto, allenatori con certe caratteristiche, che possono allenare le big europee, non ne vedo tantissimi".