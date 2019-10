Analisi dei voti di De Ligt. Impatto shock, montagne russe, un solo 7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette vittorie e tre pareggi. Zero sconfitte. Il bilancio in punti di Matthijs de Ligt con la Juventus è certamente positivo. E' quello dei bianconeri che poi senza di lui hanno vinto per 1-0 sul campo del Parma e 2-1 in casa contro l'Hellas Verona. Però la sensazione è che ancora qualcosa non vada, che qualcosa non torni. Che per adesso i 75 milioni non siano giustificati ma è certo presto per i bilanci e la giustificazione, comprensibile e condivisibile, è che l'olandese di vent'anni sia stato lanciato troppo presto nel frullatore. Necessità, certo, non vizio, l'infortunio grave di Giorgio Chiellini ha costretto Maurizio Sarri ad accelerare i tempi. Per questo De Ligt ha praticamente giocato tutte le partite con la Juventus, anche "per dare maggior stabilità e sintonia al reparto", per spiegarla con le parole dell'allenatore toscano. Come è andata, finora, la sua avventura?

Le pagelle e i giudizi su Tuttomercatoweb.com di Matthijs de Ligt

Juventus-Napoli 4-3 4 - Perde Manolas sul primo gol del Napoli e Di Lorenzo sul terzo. Ha anche la sua buona dose di responsabilità anche in occasione del 3-2 di Lozano. Esordio da incubo. A tratti, ha pure spunti del difensore valutato 75 milioni. Ovviamente non basta.

Fiorentina-Juventus 0-0 6 - Qualche imprecisione nei palleggi banali ma non compie errori grossolani. Pare in crescita rispetto all'ultima uscita.

Atletico Madrid-Juventus 2-2 6.5 - Passi avanti, anche abbastanza netti. Copre bene, imperioso in alcune uscite, aeree e no. Sulle palle inattive, la difesa della Juve soffre, ma non lui che l’uomo marcato lo tiene.

Brescia-Juventus 1-2 6 - Gara senza sbavature, anche se rischia qualcosa per un intervento fin troppo vigoroso a centrocampo. Sbaglia qualche appoggio ma in generale la sua prestazione è positiva.

Juventus-Spal 2-0 7 - Bonucci è il maestro lui è l'allievo. Il difensore olandese cresce partita dopo partita. Non che oggi servisse Beckenbauer, però è preciso negli interventi e pulito nel gestire il pallone.

Juventus-Bayer Leverkusen 3-0 6.5 - Tiene Alario, tiene botta, tiene duro. Non dà però ancora l'impressione d'esser dominante, certo, sicuro, straripante come nell'esperienza ajacide. Ha il tempo e la fiducia dalla sua, i sei sono sei e mezzo intanto. E la sensazione è che siamo davanti all'atteso crescendo.

Inter-Juventus 1-2 5.5 - Valuta male un cross dalla fascia e regala il rigore dell'1-1 all'Inter. Lautaro spesso gli va via, più di una volta è in affanno, è anche pasticcione. Da rivedere.

Juventus-Bologna 2-1 5.5 - Due episodi: l'incertezza su Sansone a inizio gara, e poi quel tocco col gomito che, per quanto casuale, lascia qualche dubbia vista la facilità con cui ormai avrebbe potuto portare al rigore. Per il resto, attento e solido in tutte le altre circostanze. Dominante (non contro dei giganti) sulle palle alte.

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 5.5 - Alterna un grande intervento alla sensazione che qualcosa di terribile e sportivamente nefasto possa accadere attorno alle sue latitudini. Sul primo gol della Loko gol buca l'anticipo sul primo rilancio.

Lecce-Juventus 1-1 6 - La Juve soffre praticamente zero nella propria area e il rigore fischiato ai suoi danni appare quantomeno severo. Tocca sì la palla con la mano, ma il braccio era lungo il corpo e non certo in posizione innaturale.