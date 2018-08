Analisi della giornata: Juve padrona del pallone. Mazzarri alla Mazzarri

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

Padrona assoluta del gioco. La Juventus, nei numeri, ha un possesso palla nettamente superiore alle avversarie. Al netto delle due gare rinviate delle due genovesi, Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa, i bianconeri guidano con ampio distacco la classifica del possesso palla della prima giornata di Serie A. Ben 66,1%, nell'intorno c'è soltanto l'Inter che ha avuto però tanti possessi più brevi rispetto ai bianconeri. La Juventus ha avuto infatti 9 possessi oltre i 45 secondi, come racconta il Wyscout Report dell'ultima giornata di A, e addirittura 57 tra i 15 e i 45 secondi. L'Inter ne ha avuti 75 tra i 5 e i 15 secondi ma, oltre i 45, soltanto 6. Bene l'Atalanta, che ha gestito a lungo il pallone, con possessi tra i 15 e i 45 secondi a quota 54. Il Napoli resta sotto la media nei possessi brevi ma in quelli di oltre 45 secondi è addirittura a quota 12. Parma-Udinese, invece, è fotografata da un dato: entrambe sono sul podio (8 per i friulani, 9 per i ducali) nei possessi più lunghi ma tutti in zona difensiva o di centrocampo. Sopra la media i possessi sotto i 5 secondi e tra i 5 e i 15 per il Torino, con il crollo verticale in quelli più lunghi: solo per due volte i granata hanno tenuto palla per oltre 45 secondi.

Possesso palla

Juventus 66.1%

Inter 58,8%

Atalanta 55.9%

Napoli 55.3%

Roma 54.7%

Spal 53.3%

Cagliari 52.6%

Udinese 50.6%

Parma 49.4%

Empoli 47.4%

Bologna 46.7%

Torino 45.3%

Lazio 44.7%

Frosinone 44.1%

Sassuolo 41.2%

Chievo 33.9%

Media giornata 32.8%

Durata possesso

Juventus 17.9

Atalanta 13.5

Napoli 13.2

Udinese 12.6

Parma 12.2

Inter 12.1

Roma 11.4

Lazio 10.7

Frosinone 10.6

Spal 10.4

Cagliari 10.1

Bologna 9.3

Torino 9.3

Chievo 9.1

Empoli 9

Sassuolo 9

Media giornata 11.3