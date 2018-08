Analisi tattica: Bologna mancino. Ma il gioco non c'è

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di bolognafc.it

Decisa da un eurogol di Jasmin Kurtic, la partita tra Bologna e Spal racconta di numeri non certo spettacolari. 0,75 expected goals per entrambe le squadre secondo i dati di Wyscout. Il Bologna ha avuto minor possesso palla per tutta la gara tranne che nel finale ma da denotare c'è certamente una precisione nei passaggi tra le peggiori della Serie A. Male anche in fase difensiva, visto che i recuperi per minuto sono finiti allo 0.09 nel finale. Una squadra, quella di Inzaghi, sempre lunga: un totale di 51.4 metri è alto e sopra la media. Tatticamente, i due uomini centrali nel gioco di Inzaghi sono Dijks e Palacio. Il Trenza è andato tantissimo nella zona di Santander che, viceversa, è rimasto stazionario sull'interno sinistro dell'attacco. L'olandese ha agito alto e dalla sua hanno spinto anche Poli e proprio l'argentino ex Inter. Nel finale, poi, Inzaghi ha giocato con il 4-3-1-2 con l'ingresso di Falcinelli e Orsolini confermato come interno di centrocampo.

Formazione iniziale: 3-5-2: Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Poli, Dijks; Palacio, Santander.

Possesso palla: 48

Minuti di possesso palla: 36:56

Numero di possessi: 96

Tiri/Tiri in porta: 9/3

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 51%

- Centrale: 38%

- Fascia destra: 11%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Danilo 37

Passaggi accurati: Danilo 84% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Rodrigo Palacio 12

Dribbling riusciti: Blerim Dzemaili 89% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Rodrigo Palacio 19

Passaggi in avanti: Giancarlo Gonzalez 18

Passaggi in avanti accurati: Giancarlo Gonzalez 78% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Danilo 18