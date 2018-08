Analisi tattica: Cagliari, 4-3-1-2 troppo stretto per Maran

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un 4-3-1-2 talmente stretto da creare un'inedita densita nella zona del trequartista. Rolando Maran ha pensato il suo Cagliari così: a spingere sugli esterni solo i terzini, Lykogiannis e Faragò, poi tutti per vie centrali. Solo che la posizione sin troppo avanzata di Castro e Ionita, Barella che si abbassa per prendere il pallone, ha lasciato solo (e troppo alto) Cigarini. E' lì che ha vinto la partita l'Empoli. Sfruttando un baricentro troppo alto della formazione sarda, avendo anche modo di allargarsi tanto coi due attaccanti Caputo e La Gumina, costringendo i due centrali difensivi ad allargarsi e i due terzini a lunghe e faticose sgroppate agostane. L'alta densità al centro ha portato Pavoletti a essere statico e troppo isolato: alla punta non sono praticamente arrivati cross, se non dalla destra da Castro e Faragò mentre dalla sinistra Lykogiannis è stato ben più che impreciso.

Formazione iniziale: 4-3-1-2: Cragno; Faragò, Ceppitelli, Romagna, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Ionita; Barella; Farias, Pavoletti.

Possesso palla: 52%

Minuti di possesso palla: 40:20

Numero di possessi: 102

Tiri/Tiri in porta: 14/3

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 3%

- Centrale: 65%

- Fascia destra: 33%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Paolo Pancrazio Faragò 64

Passaggi accurati: Artur Ionita 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Paolo Pancrazio Faragò 6

Dribbling riusciti: Nicolò Barella 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Lucas Castro 18

Passaggi in avanti: Paolo Pancrazio Faragò 27

Passaggi in avanti accurati: Luca Cigarini 87% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Filippo Romagna 14