Analisi tattica: Chievo, tutti in difesa. Giaccherini centrale per D'Anna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una partita difensiva quella del Chievo Verona contro la Juventus. I dati Wyscout sono chiari. Con un baricentro bassissimo, al 41% in media del campo del Bentegodi. Con uno schema che lasciava poco spazio alle altre interpretazioni: un esterno di grande spinta come Giaccherini, uno che gioca pure come terzino come Depaoli. Due incontristi davanti a un regista difensivo come Radovanovic. Eppure il Chievo Verona, che ha tirato solo due volte nello specchio della porta, è riuscito a fare due gol alla Juventus. Gli unici due tiri, peraltro, piazzati all'interno dell'area di rigore, da Stepinski e da Giaccherini (dagli undici metri). Una prestazione comunque solida a livello difensivo per i due centrali Bani e Rossettini, dove in quanto a fantasia-estro e sortite individuali, la sensazione è che D'Anna si affiderà molto a Giaccherini in questa stagione.

Formazione iniziale: 4-5-1: Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Cacciatore; Depaoli, Hetemaj, Rigoni, Radovanovic, Giaccherini; Stepinski.

Possesso palla: 36%

Minuti di possesso palla: 27:38

Numero di possessi: 88

Tiri/Tiri in porta: 6/2

Zone di attacco

- Fascia sinistra: 16%

- Centrale: 84%

- Fascia destra: 0%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Ivan Radovanovic 35

Passaggi accurati: Luca Rossettini 95%

Dribbling totali: Emanuele Giaccherini 4

Dribbling riusciti: Emanuele Giaccherini 100%

Palle perse: Nenad Tomovic 12

Passaggi in avanti: Mattia Bani 19

Passaggi in avanti accurati: Nicola Rigoni 14/13 93%

Palle recuperate: Luca Rossettini 15