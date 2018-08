Analisi tattica: Empoli, tutto funziona al top. I nuovi già inseriti

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un ko in 25 partite da quando è sulla panchina dell'Empoli. Prima in A con gli azzurri e subito vittoria. E' indubbio che nella formazione toscana c'è tanto delle idee di Aurelio Andreazzoli che anche contro il Cagliari ha giocato con un classico 4-3-1-2 con punte mobili, trequartista d'inserimento, terzini di spinta, un interno di manovra e l'altro di profondo contenimento. Lo schema segnato e disegnato è variato negli ultimi 10', con il passaggio al 4-2-3-1 con un mediano in più, Bennacer, e una punta in meno, La Gumina. L'Empoli si è dimostrata ancora una volta squadra da fiammate, capace sia di gestire la partita come fatto nel primo tempo, che di chiudersi e ripartire veloce e segnare: al momento del 2-0, infatti, il possesso del Cagliari si assestava sul 65% circa. Gli azzurri sono partiti forte in quanto a pressing, per poi stringere le maglie: il finale a 43 metri di media, pur con possesso palla maggiore, racconta di una squadra che sa giocare già insieme. E dove i nuovi si sono inseriti al meglio.

Formazione iniziale: 4-3-1-2: Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo.

Possesso palla: 48%

Minuti di possesso palla: 37:12

Numero di possessi: 100

Tiri/Tiri in porta: 10/4

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 25%

- Centrale: 73%

- Fascia destra: 2%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Giovanni Di Lorenzo 92

Passaggi accurati: Afriye Acquah 72% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Afriye Acquah 9

Dribbling riusciti: Afriye Acquah 89% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Rade Krunic 13

Passaggi in avanti: Giovanni Di Lorenzo 23

Passaggi in avanti accurati: Giovanni Di Lorenzo 78% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Giovanni Di Lorenzo 19