Analisi tattica: Frosinone, difesa solo sulla carta. Flop esterni

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti cambi. Forse troppi, nel finale di mercato, che hanno portato il Frosinone a concludere solo sei volte di cui zero tra i pali dell'Atalanta, e a farlo praticamente sempre da fuori area. Un gioco sterile, quello di Moreno Longo e dei suoi. Un 5-3-2 decisamente atipico: Zampano, come posizione media, ha praticamente agito sulla linea dei trequartisti e proprio da lì sono arrivate le occasioni più importanti e i gol dell'Atalanta. Una fascia scoperta, dall'altra Molinaro ha stretto tantissimo rispetto a come faceva al Torino, lasciando praterie per Hateboer. La regia di Hallfredsson, viceversa, pare già collaudata, mentre davanti titolari e sostituti, dunque Ciano, Perica, Pinamonti e Matarese, non sono mai stati pericolosi. Una formazione solo all'apparenza difensivista come tipo di calciatori e struttura tattica ma che, soprattutto sugli esterni, lascia troppo spazio all'avversaria. E l'Atalanta ha ringraziato, quattro volte.

Formazione iniziale: 5-3-2: Sportiello; Zampano, Goldaniga, Salamon, Krajnc, Molinaro; Chibsah, Hallfredsson, Maiello; Ciano, Perica.

Possesso palla:

Minuti di possesso palla:

Numero di possessi:

Tiri/Tiri in porta:

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 20%

- Centrale: 80%

- Fascia destra: 0%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Emil Hallfredsson 47

Passaggi accurati: Luka Krajnc 94% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Raman Chibsah 8

Dribbling riusciti: Camillo Ciano 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Cristian Molinaro 12

Passaggi in avanti: Edoardo Goldaniga 32

Passaggi in avanti accurati: Emil Hallfredsson 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Bartosz Salamon 14