Analisi tattica: Lazio a sinistra e il disastro in numeri di Milinkovic.

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Malumori. Mal di pancia. Sergej Milinkovic-Savic ha giocato una partita, contro il Napoli, ricca di errori. Numeri, quelli del match report di Wyscout, quasi da tregenda. Addirittura 45 passaggi totali ma molti non a segno e il 50% delle azioni circa fallite. Ben 23 palle perse, una cifra altissima considerata la media di giornata che è sotto la metà. La Lazio considera il serbo centrale ma quello visto contro il Napoli è un giocatore che non ha reso e che, viceversa, ha portato più malus che benefit al gioco di Simone Inzaghi. Una luna storta, capita a tutti. Intanto, per il suo esordio, la Lazio denota una fortissima spinta a sinistra. Nell'indice di pericolosità del club laziale, ben il 30% delle azioni sono arrivate dalla mancina ed è un primato nell'ultima giornata di Serie A. Molto bene, invece, Acerbi in difesa, sia in fase d'impostazione ce di recupero.

Formazione iniziale: 3-5-1-1: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic; Caceres; Luis Alberto; Immobile

Possesso palla: 47%

Minuti di possesso palla: 39:34

Numero di possessi: 84

Tiri/Tiri in porta: 9/1

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 30%

- Centrale: 66%

- Fascia destra: 5%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Milinkovic-Savic 45

Passaggi accurati: Marco Parolo 96% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Milinkovic-Savic e Correa 6

Dribbling riusciti: Milinkovic-Savic e Correa 67% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Milinkovic-Savic 23

Passaggi in avanti: Milinkovic-Savic 19

Passaggi in avanti accurati: Luis Alberto 80% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Francesco Acerbi 22