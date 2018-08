Analisi tattica: Napoli, Koulibaly e Allan. Gli indispensabili di Ancelotti

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un Napoli trazione centrale. Che come ritmi di gioco verticalizza tanto, riparte in contropiede e, soprattutto, è pericoloso quando attacca proprio all'interno delle due bande laterali dell'area di rigore. Nell'analisi di Wyscout, si denota che nella nuova formazione di Carlo Ancelotti ci sono soprattutto due giocatori già centrali. Le avversarie dovranno cercare di fermare e pressare su tutti Kalidou Koulibaly: il numero di palle toccate, servite, di giocate riuscite e di passaggi a segno è impressionante. Ben più che un regista arretrato, lui come Allan in zona mediana. Si è lungamente discusso del ruolo di Marek Hamsik ma lo slovacco è quello che più di tutti ha servito i compagni sulla trequarti e non in cabina di regia. Ha allargato il gioco, più che verticalizzarlo, spiccando però già per verticalizzazioni. Numeri di tre giocatori, due su tutti, già indispensabili per il nuovo Napoli di Ancelotti.

Formazione iniziale: 4-3-3: Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Possesso palla: 53%

Minuti di possesso palla: 44:23

Numero di possessi: 84

Tiri/Tiri in porta: 10/3

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 0%

- Centrale: 89%

- Fascia destra: 11%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Kalidou Koulibaly 98

Passaggi accurati: Kalidou Koulibaly 94% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Allan 5

Dribbling riusciti: Allan 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Mario Rui 16

Passaggi in avanti: Kalidou Koulibaly 51

Passaggi in avanti accurati: Kalidou Koulibaly 90% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Kalidou Koulibaly 20