Analisi tattica: Parma, 4-3-3 e crollo finale. Da rivedere la regia

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I numeri e i dati offerti dal report partita di Wyscout raccontano che, fino al 60', si è respirato sostanziale equilibrio tra Parma e Udinese. Fasi di gioco e dominio sorprendenti: 39% di possesso palla per gli emiliani nei primi 15', poi il 67%, poi 38% nei successivi 15. L'altalena è proseguita anche nella ripresa con il crollo, però, verticale, negli ultimi trenta minuti dove il possesso medio del Parma è andato al 32% e anche da qui è arrivato il pari dei friulani. La precisione dei passaggi del primo tempo della formazione di D'Aversa si è infatti assestata sull'87% medio per la prima grazione salvo finire al 78% per gli ultimi 15'. Numeri che raccontano di una condizione fisica ancora ben altro che ottimale: i duelli vinti sono stati per il 43% nel primo tempo e per il 26% nella ripresa. Tatticamente, quello di D'Aversa è stato un classico 4-3-3 dove, però, Stulac non ha giocato come vertice basso difensivo e la sua posizione, un po' più alta e quasi sulla linea di Barillà, Grassi e poi Rigoni, ha lasciato varchi importanti all'Udinese.

Formazione iniziale: 4-3-3: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Siligardi, Inglese, Di Gaudio.

Possesso palla: 44

Minuti di possesso palla: 34:39

Numero di possessi: 81

Tiri/Tiri in porta: 9/4

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 29%

- Centrale: 71%

- Fascia destra: 0%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Massimo Gobbi 47

Passaggi accurati: Bruno Alves 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Antonio Di Gaudio 10

Dribbling riusciti: Luca Siligardi 83% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Riccardo Gagliolo e Massimo Gobbi 10

Passaggi in avanti: Bruno Alves e Riccardo Gagliolo 25

Passaggi in avanti accurati: Antonino Barillà 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Riccardo Gagliolo 14