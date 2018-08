Analisi tattica: Roma, Pastore fa flop. Meglio Kluivert in 27'

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Maglie corte ma poco ritmo e poche occasioni sotto porta. Con l'ingresso di Justin Kluivert ad alzare il baricentro della Roma: solo quattro passaggi per l'olandese ma due dribbling su due a segno in 27' e, soprattutto, maggior dinamismo. Di Francesco ha agito sempre col suo classico 4-3-3, dove però Pastore ha deluso sia da interno che da esterno alto. Di fatto, poi, nella heat map della gara, il Flaco ha giocato soprattutto dietro la punta, trasformando lo schema in un 4-2-3-1 dove Kolarov non ha saputo sfondare negli spazi ben chiusi da De Silvestri e da Aina. Per questo la spunta maggiore è stata sulla destra mentre, tornando a Pastore, l'argentino ha numeri non certo esaltanti. Di 49 azioni in cui è stato coinvolto, solo il 47% è andata a segno. Solo 32 passaggi, media bassissima per un regista-trequartista. Nessun cross, anche da esterno, solo l'11% dei duelli vinti, soltanto 9 passaggi in avanti e sui tre filtranti tentati, nessuno a segno.

Formazione iniziale: 4-3-3: Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Possesso palla: 56%

Minuti di possesso palla: 44:21

Numero di possessi: 90

Tiri/Tiri in porta: 17/6

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 13%

- Centrale: 70%

- Fascia destra: 17%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Alessandro Florenzi 66

Passaggi accurati: Kostas Manolas 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Cengiz Under 7

Dribbling riusciti: Justin Kluivert 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse:

Passaggi in avanti: Alessandro Florenzi 27

Passaggi in avanti accurati: Kevin Strootman 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Federico Fazio 17