Analisi tattica: Spal, la forza degli esterni. Cionek e Vicari registi

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

© foto di Insidefoto/Image Sport

I numeri della Spal di Leonardo Semplici sono quelli di una squadra ancora fuori condizione, poco precisa ma con una sua identità. Un 3-5-2 dall'inizio alla fine di una partita vinta grazie a una sortita individuale ma che, a livello di gioco, non ha offerto grandi spunti. Cionek è sempre più regista e fulcro del gioco del tecnico toscano: un numero altissimo di passaggi, di palle toccate, e pure recuperate in difesa. Lui e Vicari sono i perni di una formazione che riparte spesso dal basso e che dietro è riuscita a contenere gli avanti del Bologna. Solo una la conclusione dall'interno dell'area patita da Gomis, da Santander. Altissima, ancora più della scorsa stagione, la posizione di Lazzari e dall'altra parte quella di Fares che ha trasformato lo schema di Semplici a lunghi tratti anche in un 3-3-4.

Formazione iniziale: 3-5-2: Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci.

Possesso palla: 52

Minuti di possesso palla: 39:27

Numero di possessi: 98

Tiri/Tiri in porta: 13/5

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 15%

- Centrale: 85%

- Fascia destra: 0%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: Thiago Cionek 75

Passaggi accurati: Francesco Vicari 94% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Mirko Antenucci 11

Dribbling riusciti: Simone Missiroli 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse:

Passaggi in avanti: Thiago Cionek 32

Passaggi in avanti accurati: Thiago Cionek 91% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Thiago Cionek 31