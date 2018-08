Analisi tattica: Udinese, l'incredibile catena di destra di Velazquez

Approfondimento realizzato grazie a Wyscout, leader nel settore dello scouting e dell'analisi delle partite e dei calciatori

La heat map di Wyscout, che non è altro che lo schema che raffigura le posizioni medie in campo nei 90' dei calciatori dell'Udinese, è sorprendente. Qualcosa che si è visto poche volte: un'intera squadra a spingere su un solo out, sebbene la rete sia arrivata grazie a una sortita sulla sinistra. Tutti dalla parte di Massimo Gobbi, con Darwin Machis a cercare la superiorità numerica con gli uno contro uno e con il terzino Stryger-Larsen altissimo, a raddoppiare, a sovrapporsi, a toccare e gestire tantissimi palloni per un giocatore nel suo ruolo. E' vero che gran parte delle azioni sono ripartite da dietro ma pure nei lanci di Scuffet, lunghi o corti, la palla è sempre andata dalla parte del tandem Larsen-Machis. Poco al centro del gioco, invece, Lasagna, sia in quanto a occasioni da rete che di sponde per i compagni. Solo 14 i passaggi e mai con un unico obiettivo a servirlo, eccezion fatta per Fofana ma solo in occasione di sponde e appoggi corti.

Formazione iniziale: 4-4-1-1: Scuffet; Stryger-Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Machis, Fofana, Mandragora, De Paul; Barak; Lasagna.

Possesso palla: 56

Minuti di possesso palla: 44:10

Numero di possessi: 83

Tiri/Tiri in porta: 17$4

Zone di attacco e indice di pericolosità

- Fascia sinistra: 6%

- Centrale: 84%

- Fascia destra: 10%

Prestazioni dei singoli

Passaggi totali: William Troost-Ekong 62

Passaggi accurati: Bram Nuytinck 96% (tra i migliori 5 della squadra)

Dribbling totali: Seko Fofana 9

Dribbling riusciti: Darwin Machis 100% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle perse: Kevin Lasagna 10

Passaggi in avanti: Jens Stryger-Larsen 28

Passaggi in avanti accurati: Jens Stryger-Larsen 93% (tra i migliori 5 della squadra)

Palle recuperate: Jens Stryger-Larsen 14