Ancelotti: "A Torino ci siamo intimoriti. In 10 abbiamo espresso qualità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La sconfitta nel big-match disputato sabato a Torino non è ancora stata digerita. Carlo Ancelotti è tornato sul 3-1 subito contro la Juventus nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool: "La nostra pressione alta ci ha portato dei vantaggi, poi ci siamo intimoriti ed abbassati sporcando la nostra palla in uscita. Questo non ci ha permesso di esprimere le nostre qualità che sono risaltate fuori quando siamo rimasti in dieci. Quando sembrava tutto perso ci siamo rilassati ed è uscita la nostra qualità. La squadra migliorerà su questo aspetto. In ogni caso vedo una squadra che raggiunge livelli eccellenti di gioco e di grande intensità. Ci serve più continuità, ma quella te la dà il pensiero".