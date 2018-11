Ancelotti: "ADL? Mai litigato finora. Scudetto un sogno, non utopia"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso Radio Kiss Kiss, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha affrontato diversi temi legati al club azzurro.

Ha mai litigato con De Laurentiis? "Ancora no, non abbiamo avuto neanche discussioni. Siamo sempre andati completamente d'accordo su tutto. C'è certamente rispetto reciproco, quello di sicuro".

Ci credete allo scudetto? "Non è il momento di far calcoli. Siamo partiti bene, si può fare meglio. Il primo bilancio si può fare alla fine del girone d'andata, quando ci sarà chiarezza anche in Champions League, vedremo se saremo passati e lì vedremo il distacco".

Ha detto che per vincere c'è bisogno di fortuna. Conferma? "Anche. Io sono nato fortunato. Anche De Laurentiis? Sì, anche il presidente. Ma ci sono anche altre componenti".

La parola 'Scudetto' può essere pronunciata? "E' un sogno e per fortuna non è una utopia. I sogni si possono raggiungere, le utopie no".