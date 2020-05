Ancelotti: "Al Napoli esperienza positiva. All'Everton l'obiettivo è arrivare al top"

Carlo Ancelotti ha parlato a Sky Sports del suo ritorno in Inghilterra: "Dopo aver lasciato il Bayern volevo tornare in Italia. Ho avuto un'esperienza al Napoli ed è stata positiva ma se dovessi scegliere un campionato, volevo tornare in Premier League per l'atmosfera. E il fatto che ho avuto l'opportunità di venire all'Everton è stata davvero importante. L'Everton è un club con una storia, una tradizione fantastica e l'obiettivo di arrivare al top. Ci stiamo provando, se riusciamo dopo il COVID, faremo del nostro meglio".