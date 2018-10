Ancelotti allarga la rosa. E' questo il cambio più grande rispetto a Sarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam (o Mario Rui). Allan, Jorginho, Hamsik. Callejon, Mertens, Insigne. Lo scorso anno, al netto degli infortuni, la formazione del Napoli era facilmente prevedibile da chiunque alla vigilia. Le idee di Sarri in fondo prevedevano la scelta di 11 titolarissimi e agli altri rimanevano solo le briciole. Ma con l’addio del tecnico oggi al Chelsea è cambiato tutto, per la gioia di De Laurentiis che da anni si auspicava un impiego più omogeneo della rosa.

E Ancelotti non si è fatto pregare e oggi, con Ounas, ha scelto il 21esimo titolare stagionale. In 10 partite, mica in un intero campionato. Una gestione radicalmente diversa che per il momento sta garantendo frutti della stessa bontà, se non migliori. Perché in Champions potrebbe esserci stata una svolta, mentre in campionato siamo più o meno sugli standard del recente passato. “Hanno giocato tutti perché lo meritano, non sono matto a ruotarne così tanti”, ha candidamente ammesso Carletto nel post partita contro il Sassuolo. E i risultati, almeno per il momento ed in attesa di momenti caldi della stagione, gli stanno dando pienamente ragione.