Ancelotti, appello inascoltato. Da Udine: "Vesuvio lavali col fuoco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sospendere le partite durante cori offensivi. E' l'appello lanciato da Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, durante la sosta per porre un freno ai cori offensivi durante le partite di calcio.

Un appello passato inosservato, visto che in Udinese-Roma sono serviti meno di sette minuti per udire chiaramente dagli spalti della Dacia Arena cori di discriminazione territoriale inneggianti il Vesuvio: "Lavali, lavali, lavali col fuoco. Vesuvio lavali col fuoco". E il Napoli, nel primo anticipo del 13esimo turno, nemmeno è in campo.