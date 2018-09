Ancelotti: "Banti superficiale. Cori? Mi consolo con Champions 2003"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dopo il k.o. contro la Juventus è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Rosso a Mario Rui? Banti ha preso una decisione superficiale perché non l'aveva fischiato, l'ha fischiato dopo, ha deciso dopo. Della partita sono soddisfatto. Bene i primi venti minuti, siamo stati aggressivi, poi abbiamo cominciato a perdere qualche contrasto e da lì la Juve ha ripreso il campo. A livello generale è stata una buona partita. Dobbiamo migliorare sotto il punto di vista della personalità, dell'esperienza".

Sui cori dello Stadium contro di lui: "I cori sono i soliti. Mi consolerò guardando in bacheca la coppa del 2003".

Cosa cambia ora? "Niente. Ci sta perdere a Torino, come ci sta che la Juve possa perdere a Napoli. Loro hanno vantaggio in questo momento, noi dobbiamo continuare a crescere. Sono convinto che saremo competitivi fino alla fine, anche la partita di oggi l'ha detto".

Cosa serve per sfidare la Juve alla pari? Più fisicità? "Allan ha potenza, ma anche altri. Abbiamo subito un po' la forza, ma anche l'ambiente. Non penso che servano più chili, ma una gestione migliore nei momenti di difficoltà. Giocavamo fuori casa in un ambiente molto caldo"

Ancora sul rosso a Mario Rui: "I due gialli sono dettati dalla superficialità dell'arbitro".