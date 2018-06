Ancelotti: "Brasile favorito in Russia. Napoli? Riparto dagli ultimi anni"

© foto di Imago/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha analizzato a World Cup and Economics 2018 il Mondiale di Russia 2018. "Chi vincerà? Penso che il Brasile abbia più possibilità dato che il nuovo ct Tite ha costruito una difesa davvero forte e, considerando già la loro fantastica qualità offensiva, questo mix delle due cose li rende i veri favoriti. Del resto alla Coppa del mondo il vincitore in genere fa parte dello stesso gruppo di paesi, quindi uno tra Brasile, Argentina, Germania o Spagna. Peccato ovviamente per l'Italia, che quest'anno non ci sarà -riporta Sportmediaset.it-. Il Napoli? "Mi aspetto di fare del mio meglio come sempre. Conosco molto bene l'atmosfera e gli appassionati tifosi del Napoli perchè ero un avversario quando Maradona giocava a Napoli: questa è una squadra che ha fatto davvero bene negli ultimi due anni e voglio ripartire da lì".