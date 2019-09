© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tema del razzismo torna fuori, ancora una volta. Nella serata di ieri l'arbitro Orsato ha interrotto per alcuni minuti Atalanta-Fiorentina per dei cori beceri nei confronti di Dalbert piovuti dalla curva. E durante il suo intervento a Radio Anch'io lo Sport il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti si è così espresso: "Non so perché siamo così... Ci dobbiamo muovere. Ieri Orsato ha fatto bene a sospendere la partita, è un passo in avanti e altri ce ne saranno. Serve seguire questa linea, anche io dico basta come Infantino. Bisogna essere più duri nell'applicazione di norme che ci sono. Abbiamo il vantaggio che negli stadi ci sono tante telecamere, quindi serve intervenire. Quest'anno c'è più presenza, mi auguro che si possano anche eliminare quegli episodi di razzismo".