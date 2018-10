Ancelotti: "Callejon sarà grande allenatore: vede le cose nel modo giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della chiacchierata con la redazione de Il Mattino, Carlo Ancelotti ha fatto anche le carte al futuro dei suoi giocatori. Raccontando chi, a suo avviso, sarà allenatore un domani. "Hamsik, Callejon, Albiol, forse Ghoulam. Quello che può saltar fuori meglio però è Callejon: vede le cose chiaramente, ha conoscenza, parla al momento giusto. Per un allenatore non è importante parlare tanto ma al momento giusto. Per le conoscenze che ha, è difficile sostituirlo ma l'ho fatto".