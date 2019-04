© foto di Insidefoto/Image Sport

E' evidente in questi primi minuti di ChievoVerona-Napoli il cambio tattico di Carlo Ancelotti. Per il match contro il fanalino di coda, Carlo Ancelotti ha schierato Insigne, Mertens e Milik contemporaneamente dal primo minuto. Una mossa per schierare una squadra più offensiva e un modulo diverso: Hysaj è più bloccato del solito, a differenza di Ghoulam che in fase di possesso gioca stabilmente sulla stessa linea di Callejon andando così a comporre il Napoli con un 3-4-3. Si tratta delle prove generali per la sfida di Europa League Napoli-Arsenal?

Questo lo schieramento del Napoli: Ospina; Hysaj,Chiriches, Koulibaly; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Ghoulam; Mertens,Mili, Insigne.