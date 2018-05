Ancelotti chiama Verdi: ora Napoli in pole per il fantasista del Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma, Inter e soprattutto Napoli. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Simone Verdi, fantasista del Bologna destinato a lasciare il club emiliano questa estate. Verdi - si legge - è stato contattato da Carlo Ancelotti che l'ha praticamente convinto ad accettare la destinazione partenopea. Un accordo che si può chiudere in tempo rapidi perché Napoli e Bologna già avevano trovato un'intesa sulla base di un'offerta da 23 milioni di euro più due di bonus. Nella trattativa può rientrare Roberto Inglese, per Verdi già pronto un contratto quinquennale.