Ancelotti: "Col Liverpool si può vincere. Juve problema di testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ai microfoni di Sky ha parlato della prossima gara di Champions League, in programma domani contro il Liverpool. "È un gruppo molto difficile, dobbiamo notare con squadre impegnative. Sappiamo la forza, la qualità, è una sfida molto stimolante. È un test, come quello contro la Juventus. Credo che quella gara abbia chiarito alcuni aspetti, che possiamo giocarcela con tutti, anche in 10. Dobbiamo gestire meglio i momenti di difficoltà, domani li avremo, non possiamo avere per 90 minuti il controllo del gioco. Con la Juventus è stato un problema di carattere mentale. Leader? Se uno ha le idee chiare, non ne abbiamo bisogno. Ci sono 11 giocatori, queste gare non le vince uno solo, bensì la strategia e la voglia di fare le cose insieme. Si può vincere con il Liverpool. Percentuali sulla stessa formazione? Zero".